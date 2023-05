x x

SARONNO – Pensava di dover andare ad aiutare la moglie caduta per strada ma si è ritrovato a vagare senza meta per il quartiere della stazione. E’ la disavventura capitata ad un 92enne saronnese martedì pomeriggio.

L’uomo, residente al quartiere Matteotti, vagava nei dintorni della stazione, nella zona di via Diaz, dicendo di essere alla ricerca della moglie vittima di un infortunio. Alcuni passanti hanno segnalato la sua presenza e i vigili sono riusciti a calmarlo e a farsi dire l’indirizzo di casa. Qui hanno trovato ad attenderlo la moglie. Effettivamente era caduta e stata vittima in un piccolo infortunio ma era successo in via Varese. Pur di aiutare la consorte che nel frattempo era rientrata a casa l’uomo era arrivato fino nel quartiere della stazione a piedi.

Ad attirare l’attenzione dei passanti, oltre al suo atteggiamento confuso anche il fatto che ai piedi invece delle scarpe avesse delle ciabatte da camera.

