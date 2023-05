x x

SARONNO – Come funziona la bonifica dell’ex Isotta Fraschini? Lo spiega Vivaio Isotta che in questi giorni sta spiegando come procedono i lavori nella maxi area dismessa tra via Milano e via Varese.

“L’area dell’ex-Isotta Fraschini è stata divisa in una serie di poligoni (detti di Thyssen), ciascuno dei quali è stato caratterizzato con un differente indice di contaminazione del terreno. I poligoni della Fase 1 (indicativamente quelli compresi tra i binari e il corpo dell’edificio 1880) verranno scavati fino a bonificarli completamente.

Il terreno escavato verrà quindi portato all’interno di una tensostruttura da 1000 mq posta al centro del cantiere. Qui verrà vagliato ed esaminato in tempo reale con un diffrattometro a raggi X (la “pistola” che abbiamo già mostrato) per la determinazione immediata degli eventuali inquinanti, per poi venire comunque inviato in un laboratorio certificato per le analisi ufficiali, eseguite “in contraddittorio” con Arpa Lombardia in laboratorio indipendente. La parte “buona” del terreno e le macerie, frantumate attraverso un macchinario posizionato sul piano interrato delle ex-cantine, verranno mantenute all’interno del cantiere per il suo riutilizzo.

Quella inquinata, invece, verrà caricata su camion coperti e conferita in una struttura di smaltimento certificata. Tutti i mezzi pesanti, prima di lasciare il cantiere, passeranno da una stazione di lavaggio delle ruote in modo da evitare di portare al di fuori dell’area residui di terreno, minimizzando così la dispersione di terra e fango nelle strade che percorreranno.

Questa procedura sarà la stessa seguita per tutte le varie fasi di bonifica, fino a completamento di tutta l’area, previsto per la primavera del 2024″.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione