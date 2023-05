x x

SARONNO – “Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente l’ospedale di Saronno. In particolar modo il pronto soccorso che martedi 9 maggio ha preso in carico mia figlia Gaia di 6 anni per una brutta caduta in bicicletta nonostante non ci sia più il reparto di pediatria attivo (e lo dico con forte rammarico)!”.

Inizia così il messaggio che una mamma ha voluto condividere con ilSaronno: “In un momento di panico e terrore abbiamo visto tutto il personale pronto, attento e in grado di gestire un emergenza nel migliore dei modi. Ringrazio tutto il personale infermieristico in turno, l’otorino Dott. De Thomasis, i due ortopedici Pizzetti e Sottocorno e in particolar modo Stojku Mikel, anestesista, che ha preso in carico dall’inizio alla fine la mia piccola occupandosi anche del trasporto in ambulanza a Busto. Ci siamo sentiti protetti fino al trasferimento”.

E continua: “Con amarezza abbiamo lasciato l’ospedale di Saronno. Una struttura per noi di grande supporto che per motivi ancora non chiari a noi cittadini sta crollando. Mi auguro che questo articolo arrivi a chi possa favorire il rilancio di un ospedale così vicino a noi e di cui abbiamo la massima fiducia e l’estremo bisogno.. con la speranza che possa ripartire in pieno nel migliore dei modi”.

