BARLASSINA – Dalle parole ai fatti, l’eurodeputato Angelo Ciocca ha mantenuto la promessa e pagato personalmente la multa. L’altro giorno l’esponente della Lega si è recato a Barlassina, dove risiede il pensionato multato per aver riparato una buca. Dopo un iniziale sopralluogo Ciocca ha consegnato a Claudio Trenta un assegno di 882 euro, in presenza anche di un avvocato che accompagnerà ora il pensionato nel ricorso contro l’amministrazione comunale. “Quei soldi – ha ribadito Ciocca – il sindaco doveva chiederli alla società che avrebbe dovuto occuparsi del ripristino ed invece non ha fatto nulla. Un cittadino che con senso civico ha provveduto a correggere una mancanza altrui andrebbe ringraziato e non punito” ha concluso.

Per la cancellazione della multa al pensionato aveva in questi giorni lanciato un appello al sindaco di Barlassina, Piermario Galli, il saronnese Paolo Bocedi presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera.

(foto: Claudio Trenta con l’europarlamentare Angelo Ciocca)

19052023