SARONNO – Forlì si impone a Sesto Fiorentino contro la Sestese con una doppia vittoria per shutout, tornando al successo dopo le sconfitte a Bollate di due settimane fa. Rinviati per maltempo i duelli Inox Team Saronno-Taurus Donati Gomme Old Parma e Mkf Bollate-Rheavendors Caronno.

Risultati

Sestese – Forlì 0-15 (4°); 0-4

Inox Team Saronno – Taurus Donati Gomme Old Parma rinviata

Mkf Bollate – Rheavendors Caronno rinviata

Programma domenica 21 maggio

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Metalco Thunders Castelfranco – Bertazzoni Collecchio

La sfida in programma domenica tra Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata è stata rinviata visto il comunicato n.66/2023 del 20/05/2023 della Protezione civile dell’Emilia-Romagna che emana allerta rossa per la giornata di domenica 21 maggio.

Classifica

Inox Team Saronno (10 vittorie – 2 sconfitta, .833); Forlì (11-3, .786); Mkf Bollate (10-4, .714); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro, (6-6, .500); Bertazzoni Collecchio (6-8, .429); Macerata, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (5-9, .357); Sestese (1-13, .071).

(foto: il campo di via De Sanctis a Saronno oggi)

20052023