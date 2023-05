x x

SOLARO- A seguito dei controlli sul territorio e delle segnalazioni dei cittadini dopo le forti piogge dei giorni scorsi ed in particolare del temporale di qualche giorno fa, lunedì mattina la protezione civile di Solaro e l’azienda incaricata della gestione del verde in paese sono intervenute al quartiere Sant’Anna per la rimozione delle piante pericolanti a lato della strada.

Si tratta di un’opera contenitiva in un tratto di vegetazione piuttosto fitta al confine con i terreni del Parco delle Groane. L’intervento ha comportato la chiusura della strada, gestita dalla Polizia Locale, per un paio d’ore. I controlli del territorio sulle alberature deboli proseguiranno anche nei prossimi giorni e a seconda delle esigenze.