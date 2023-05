x x

SARONNO – “La casetta, storica sede del vigile del quartiere Prealpi, sta per essere demolita. La struttura è troppo ammalorata per pensare ad un recupero o ad un altro utilizzo”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che, nell’incontro Partecipiamo di settimana scorsa, ha risposto alla domanda di un cittadino in merito ai progetti sul prefabbricato dei vigili.

Si tratta di una “casetta” in via Sabotino che, nata come sede dei vigili di quartiere e usata per diversi anni per questo scopo, è stata utilizzata dalla passata Amministrazione come ricovero notturno per i senzatetto grazie ad una collaborazione con Croce Rossa.

Negli ultimi anni, da dopo la pandemia, è stata inutilizzata e teatro di frequenti occupazione. E’ stata spesso depredata e i tentativi di effrazione hanno lasciato il segno. Tanti i danni a finestre e porte ma anche alla struttura vera e propria tanto che il sindaco ne ha annunciato la demolizione.

“Al momento usiamo un servizio di polizia di prossimità di cui i saronnesi, come dimostrano le chiamate che ho ricevuto, sono decisamente soddisfatti”.

(foto archivio)

