SARONNO – E’ in programma oggi, martedì 23 maggio, la marcia della legalità promossa dall’associazione Amici del Legnani e dai ragazzi delle scuole superiori saronnesi in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persone la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta. Partenza alle 10,30 in piazzale Santuario.

I ragazzi delle superiori e i loro “colleghi” delle terze medie partecipanti si ritroveranno alle 10.30 sul piazzale Santuario e, da qui, si muoveranno in corteo per via Varese, via I Maggio, corso Italia, piazza Libertà, via Portici, via S. Cristoforo, via Cavour poi, ritornando su corso Italia, rientreranno al Parco del Seminario dove rimarranno per le iniziative a loro dedicate in uno spazio allestito con installazioni che vogliono parlare di legalità e lotta alla mafia: una chiacchierata con un commissario di Polizia dello Stato, un incontro con un giornalista, uno spettacolo teatrale, alcune letture accompagnate da musica.

