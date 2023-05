x x

SARONNO – Con centinaia di magliette bianche e tanti striscioni gli studenti del polo scolastico saronnese hanno partecipato alla marcia per la legalità organizzata dal presidio di legalità del liceo Legnani inaugurato l’anno scorso e a cui si è aggiunto quest’anno anche il Gb Grassi.

Un momento di sensibilizzazione per la popolazione scolastica ma anche per la città che si è interrogata e in molti casi ha condiviso le istanze dei giovani vedendoli passare per le vie del centro.

Tanti gli slogan della giornata comunicati dai ragazzi con tanti striscioni. Ad aprire la marcia, ad esempio, lo striscione con la frase “La scuola contro le mafie” seguita da “La mafia uccide il futuro” (striscione della 4ari dello Zappa), “quando la gente, tace la mafia prende voce”, “come evitare di parlare di stato quando si parla di mafia?”.

I ragazzi si sono radunati alle 1030 in piazza del Santuario e da qui, di buon passo hanno percorso, scortati dalla polizia locale che ha provveduto a chiudere le strade e a deviare il traffico, via Varese, via Primo maggio, corso Italia fino in piazza Libertà. Qui hanno urlato un paio di cori dopo essersi disposti sul sagrato e quindi la ripresa della marcia che ha attraversato il centro passando da via Portici, via San Cristoforo, via Cavour tornando poi in corso Italia e quindi in via Primo Maggio e via Varese fino al parco dell’ex Seminario.

L’area verde è stata trasformata in uno spazio per conoscere la lotta alla mafia realizzato con la collaborazione dell’associazione 1, 10, 100 Agende Rosse. Sono stati posizionati su tutti gli alberi foto con i volti delle vittime della mafia con un qr code per raggiungere sul proprio smart phone tutte le informazioni sulle loro vite. Terminato il corteo e malgrado il sole battente e il gran caldo i ragazzi si sono seduti nell’erba e hanno ascoltato gli interventi degli studenti dei diversi istituti. Dal monologo di Camilla alla presentazione dei ragazzi del presidio della legalità del Legnani e Grassi che hanno spiegato le motivazioni della marcia “nata per sensibilizzare sulla necessità di una lotta alle mafie anche qui al nord”. Apprezzato l’intervento del giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi che ha esordito con un apprezzamento agli studenti saronnesi “siete decisamente più consapevoli, attenti e informati di quando non fossi io alla vostra età”. La manifestazione è proseguita con musica e interventi fino alle 14.