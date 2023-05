x x

SARONNO – Non c’è pace per gli automobilisti saronnese alle prese anche oggi pomeriggio con lunghe code e rallentamenti in tutto l’asse nord/sud per l’attraversamento della città. Dalla Cassina Ferrara alla Monza Saronno il traffico procede a passo d’uomo.

Duplice la motivazione: da un lato il cantiere in via Miola aperto ormai da alcune settimane che con il senso unico in uscita costringe molti automobilisti a tortuosi giri e crea rallentamenti a cui è aggiunto il traffico deviato in città dalla Monza-Saronno per lo scontro frontale avvenuto in viale Lombardia all’altezza del benzinaio.

Per permettere i soccorsi la polizia locale ha chiuso la circolazione nel tratto del sinistro, all’altezza dell’ex spa Exit, così il traffico in direzione Monza è stato completamente deviato su via Piave mentre quello diretto a Saronno ha proceduto con molti rallentamenti lungo il controviale.

Diverse le chiamate alle polizia locale di conducenti esasperati anche perchè sempre per il cantiere il traffico è stato paralizzato anche stamattina. Ieri, lunedì 22 maggio, a bloccare tutto era stato il cantiere aperto in pieno orario di punta in via Marconi.

