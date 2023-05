x x

SARONNO – Weekend di gara molto intenso quello appena passato, con i Campionati di Società regionali che hanno visto la squadra maschile Osa in campo a Saronno e quella femminile impegnata alla Civica Arena di Milano.

Partiamo dai ragazzi, che dovevano coprire 14 gare per accedere alla Finale Bronzo dei CdS nazionali, l’11 e 12 giugno a Pietrasanta. Obiettivo centrato e ben 11.416 punti totalizzati che hanno portato la OSA al quarto posto tra le società lombarde. Diverse le prestazioni di grande rilievo, come per esempio nei 400 h il 53.16 di Alessandro Arrius, nuovo record di società che resisteva dal 2000 e che apparteneva al padre (e allenatore) Beppe, e l’incoraggiante 53.86 dell’ex-finalista dei Mondiali Juniores 2014 Francesco Proietti, al ritorno alle gare dopo 6 anni di stop. Altro RdS anche i 7.31 metri di Emanuele Trento nel salto in lungo, contro i 7,20 m di Gianni Rizzetti che resistevano ben dal 1985.

977 i punti della 4×100 Sala/Trento/Luraschi/Antonietti, che con 40.92 ha staccato la seconda prestazione italiana stagionale nella categoria Promesse. Validissimi anche i fratelli Bruschi nel giavellotto, con i 6,25 metri di Lorenzo e i 60,21 del più giovane Diego. Da segnalare anche il 2,16 nel salto in alto di Di Gregorio, attualmente negli Stati Uniti, che sarà in squadra per la finale di giugno.

Missione più complicata, invece, per le ragazze OSA, il cui obiettivo era quello di qualificarsi alla Finale B di Vittorio Veneto, sempre a inizio giugno, totalizzando circa 13.500 punti. Obiettivo raggiunto, dato che le atlete, seguite in campo dal Direttore Tecnico OSA Sandro Torno, hanno chiuso a 13.480 punti. Entro fine mese verrà stilata la classifica nazionale con tutti i risultati ottenuti dal 1° aprile al 21 maggio, e lì sapremo se ce l’avranno fatta.

Prestazioni di rilievo, comunque, anche da parte di diverse ragazze, tra cui segnaliamo Giorgia Marcomin, ottima sia sui 100 h (13.86) sia sui 400 h (1:00.33), e Vittoria Radaelli con 3.60 nell’asta. Ottime anche le velociste e le staffette veloci, in particolare con le 4×100 Raviotta/Virzì/Leo /Antonietti (49.09) e Lo Russo/Torretta/Zironi/De Galeazzi.

«La squadra è molto giovane e ha ampi margini di miglioramento», spiega Torno, «e oltre alla Finale B assoluta siamo in corsa anche per le finali U23, per le quali raccoglieremo punti fino al 16 luglio». Chiosa il presidente OSA Marco Balestrini: «I CdS sono un momento molto bello e importante della stagione perché le individualità emergono come squadra, e siamo molto contenti dei risultati ottenuti che testimoniano la nostra voglia di crescere anno dopo anno sia nel maschile che nel femminile, diventando sempre più presenti e importanti nel quadro nazionale».