x x

TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Uil Funzione Pubblica in merito alla situazione della polizia locale di Tradate.

La scrivente organizzazione sindacale, a seguito dei diversi articoli emersi a mezzo stampa, precisa che il rappresentante Rsu

Uil Fpl della polizia locale ha ricevuto mandato a trovare un accordo all’interno del settore per presentare una proposta alla parte pubblica, così come ha fatto.

Il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, unitamente a parte della Giunta Comunale, ha convocato impropriamente un tavolo senza i rappresentati sindacali e, non essendo un tavolo negoziale, per la scrivente il verbale emerso rappresenta un punto di partenza, benchè forte della condivisione degli addetti al servizio, per chiudere definitivamente la questione orario polizia locale.

Il comunicato ai dipendenti delle sigle sindacali aveva lo scopo di portare a conoscenza dei dipendenti delle modalità improprie usate dall’Amministrazione per divenire ad un accordo e sollecitava l’inizio della “contrattazione” di tutti i dipendenti che aspettano il nuovo contratto Decentrato, dove la trattativa non è nemmeno stata avviata dall’attuale Amministrazione.

Detto ciò, quando verrà presentato un atto ufficiale, non un verbale, come una determina di orario, si chiederà l’avvio del “confronto”, cosa che finora è stata negata da componenti dell’Amministrazione con tanto di articoli di giornale, per limare eventuali criticità e chiudere questa vicenda che oramai va avanti da troppo tempo generando malessere e confusione tra gli addetti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione