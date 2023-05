x x

SARONNO – Dal 30 aprile al 6 ottobre 2023 ritorna “La Festa della Filosofia” di Alboversorio edizioni e dell’associazione Nonsolosophia, che per la XIII edizione presenta il titolo: “La bellezza salverà il mondo?”.



Il titolo che accompagnerà la nuova edizione, tratto dal celebre romanzo L’idiota di Fëdor Dostoevskij, interrogherà non soltanto il tempo presente, toccando alcuni grandi temi di attualità, come la pace, la guerra e i diritti umani, oppure la bellezza del nostro pianeta e i fenomeni legati al cambiamento climatico, ma spazierà anche dalla storia dell’arte alla letteratura, dalla politica alla scienza, per offrire al pubblico un’ampia proposta culturale.



Il programma prevede numerosi incontri itineranti, che si terranno presso suggestive location, con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani. Oltre ad alcuni relatori già coinvolti nel corso delle edizioni precedenti, come Vito Mancuso, Alfredo Marini, Giulio Facchetti, Roberta Sala, Luca Daris, Alessandra Vicentini, Antimo Cesano, Fabrizio Sciacca e Gabriella Greison, quest’anno fra gli ospiti ci saranno anche altri professori e intellettuali di grande rilievo, come Natascia Mattucci, Flavia Monceri, Paola Biavaschi, Vincenzo Costa e Federico Pasquarè Mariotto. La manifestazione prevede inoltre un “festival dentro il festival”, con il programma “Abitatori del tempo 2.0”, organizzato in collaborazione con il centro culturale europeo – palazzo Arese Borromeo e il comune di Cesano Maderno. Dal 1° giugno al 6 luglio, il programma ospiterà ogni giovedì, per sei incontri, i relatori Paolo Perulli, Guido Tonelli, Laura Facchin, Andrea Spiriti, Paolo Bellini, Armando Torno, Ilaria Gaspari, Erasmo Silvio Storace, Federico Pasquarè Mariotto e Telmo Pievani, per riflettere, insieme alla cittadinanza, sul tema “Antropocene: l’uomo cambierà il mondo?”.

La festa della filosofia include altresì il ciclo di incontri “La parola ai giovani: visioni del mondo”, organizzati in collaborazione con il Comune di Saronno e l’Associazione “L’isola che non c’è”, ai quali parteciperanno le relatrici Ilaria Barbisotti, Alessandra Micol Caprioli e Giorgia Toppi, ideati per l’intervento degli studenti universitari, dei neolaureati e dei giovani dottorandi.

La direzione artistica degli incontri filosofici è affidata al Prof. Erasmo Silvio Storace, Docente di Filosofia politica presso l’università degli studi dell’Insubria di Varese-Como.



L’iniziativa è organizzata dai comuni di Arese, Barlassina, Cesano Maderno, Lainate, Muggiò, Nova Milanese, Saronno, Turate e rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura.

L’ingresso per tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni sul programma e sulle sedi, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it.



Il programma 2023 in dettaglio



La Festa della Filosofia 2023 si è aperta il 30 aprile ad Arese con Natascia Mattucci e Flavia Monceri, che hanno tenuto un intervento dal titolo “Mondi differenti: dal genere al queer”, a cui è seguito l’11 maggio l’incontro “Salvezza del mondo?” a Lainate con Vito Mancuso. Gli incontri di filosofia proseguono a Cesano Maderno il 1° giugno con Paolo Perulli, che interviene sul tema “Antropocene – passaggio al nuovo mondo”, l’8 giugno con Guido Tonelli, che interviene sull’argomento “La materia del mondo: dalla filosofia alla fisica”, e il 15 giugno con l’incontro “L’arte che cambia la natura: dall’antichità al Settecento”, che ospita Laura Facchin e Andrea Spiriti. La rassegna prosegue il 21 giugno a Nova Milanese, con l’intervento “L’acqua tra diritto e bellezza” di Paola Biavaschi, per tornare a Cesano Maderno il 22 giugno, che ospita Paolo Bellini e Armando Torno per una serata sul tema “Dove stiamo andando? L’uomo cambierà il mondo e il mondo cambierà l’uomo”. La Festa della Filosofia prosegue il 23 giugno a Muggiò, con l’evento “La bellezza come valore politico” in cui interviene Roberta Sala. Gli eventi a Cesano Maderno proseguono il 29 giugno con l’incontro intitolato “Pensieri sulla natura” di Ilaria Gaspari ed Erasmo Silvio Storace e il 6 luglio, con gli ospiti Federico Pasquarè Mariotto e Telmo Pievani, per una serata sul tema “Viaggio nell’Antropocene”. La rassegna arriva il 9 luglio a Turate, con l’incontro “La bellezza e il male” tenuto da Antimo Cesaro e Fabrizio Sciacca, e prosegue il 15 luglio a Barlassina con Luca Daris e la relazione sul tema “Le rivoluzioni che hanno cambiato il mondo”. Dopo la pausa estiva, La Festa della Filosofia riprende a Saronno il 22 settembre, con l’incontro dal titolo “Comunicare la bellezza” di Giulio Facchetti e Alessandra Vicentini, e il 29 settembre, con una serata sul tema “L’idea di mondo nella filosofia del Novecento” in cui intervengono Vincenzo Costa, Alfredo Marini ed Erasmo Silvio Storace. La rassegna si conclude il 6 ottobre a Saronno, con lo spettacolo “Einstein & me” di Gabriella Greison.



Il programma “La parola ai giovani: visioni del mondo”, che si svolge a Saronno, ospita il 6 giugno Ilaria Barbisotti, che interviene sul tema “La fragile bellezza della natura: cambiamento climatico e sostenibilità ambientale; prosegue il 13 giugno con Alessandra Micol Caprioli, che interviene sul tema “Il corpo tra il mondo reale e il mondo virtuale” e si conclude il 20 giugno, con Giorgia Toppi, che interviene sul tema “Eros e bellezza a partire da Platone”.