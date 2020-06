Esami di maturità: i presidenti di commissione negli istituti professionali ed Itc a Saronno e Tradate

SARONNO / TRADATE – Domani il via agli esami di maturità, all‘Istituto per l’industria e l’artigianato “Parma” di Saronno ci sono due commissioni: una è presieduta da Franco Pizzuti; e l’altra da Novella Ciceroni.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, all’Itc Zappa di Saronno presidente è Salvatore Buscemi che proveniene dal “Facchinetti” di Castellanza. Al “Don Milani” di Tradate presidente è Francesca Benedetti dal “Tosi” di Busto Arsizio.

Nell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio allo Zappa di Saronno presidente è Salvatore Buscemi dal “Facchinetti” di Castellanza; al “Don Milani” di Tradate Francesca Benedetti dal “Tosi” di Busto Arsizio.

All’istituto Monti di Saronno, per le arti grafiche, presidente di commissione è Oreste Pergola proveniente dal “Bernocchi” di Legnano; al “Don Milani” di Tradate presidente Laura Mauri.

In precedenza su ilSaronno anche i presidenti di commissione negli altri istituti tecnico commerciali e nei licei.

(foto: una immagine dell’Ipsia Parma di Saronno)

16062020