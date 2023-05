x x

TRADATE – Mattinata di passione per i pendolari della linea Milano-Laveno a seguito dell’investimento di un cervo. E’ successo al convoglio 2016 che ha investito l’animale nel tratto tra le stazioni di Venegono Inferiore e Tradate, riportando alcuni danni all’impianto frenante.

Malgrado il brusco stop non si registrano feriti o contusi tra i viaggiatori. Sul posto è arrivato il personale Trenord per rimettere in moto il convoglio e le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, soprattutto nel tratto Varese Nord e Tradate non sono mancate soprattutto intorno alle 7,20. Presenti sul posto anche carabinieri e polizia locale.

Per ulteriori informazioni Trenord consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor posizionati nelle stazioni e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

