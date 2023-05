x x

SARONNO – Al di là dell’approvazione vera e propria della mozione sull’ospedale il consiglio comunale di ieri sera era l’occasione anche per sentire il commento del sindaco Augusto Airoldi dopo le forti parole a Radiorizzonti rivolte al comitato il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica.

Il primo cittadino ha ribadito la propria disponibilità a lavorare “con tutti” per il futuro dell’ospedale ma con un aut aut proprio al comitato.

“Airoldi bisogna lavorare per l’ospedale e non fare le marchette politiche – ha esordito – il sindaco è disponibile, come è sempre stato negli ultimi due anni a lavorare con tutti ma c’è una condicio sine qua non che quei pochi che in questi mesi hanno messo il sindaco davanti a fatti compiuti la smettano. Non devono dire cosa il sindaco deve o non deve fare, non devono dire al sindaco se andare in piazza, se anticipare il consiglio comunale. Se vogliamo lavorare tutti insieme c’è la disponibilità del sindaco ma i lavori vanno fatti insieme”.

