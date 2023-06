x x

MILANO – Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, già capodelegazione in commissione attività produttive e poi sanità nella scorsa legislatura, è stato eletto questa mattina all’unanimità presidente della commissione d’inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La commissione nasce dall’iniziativa dei consiglieri di opposizione che, all’inizio della nuova legislatura regionale, hanno depositato le firme necessarie per la sua istituzione.

“Non è scontato che il presidente di una commissione d’inchiesta sia eletto all’unanimità, così come tutto l’ufficio di presidenza – dichiara Astuti -. Abbiamo davanti un lavoro importante che sarebbe dovuto partire tempo fa, perché ognuno di noi vuol veder finire la terribile sequela di incidenti, soprattutto quelli più gravi e perfino mortali, che accadono sui luoghi di lavoro. Importante che si parta con uno spirito di collaborazione, pur nella differenza di posizioni e di giudizi, sapendo che il nostro compito sarà quello di individuare le maggiori criticità e di conseguenza indirizzare l’azione della giunta regionale, anche per correggere mancanze che sono state segnalate non dall’opposizione, ma dalla Corte dei Conti nella sua analisi annuale ai documenti di bilancio.”

“La richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro è nata dalla proposta di Onorio Rosati e poi diventata patrimonio di tutti i consiglieri di centrosinistra – spiega Majorino – ed è stata il primo atto dell’opposizione in questa legislatura regionale proprio perché riteniamo che sia un’emergenza e debba diventare una priorità dell’azione di governo regionale. Pensiamo che la conta delle vittime del lavoro debba finire e che ci siamo ampi margini, sul fronte dei controlli, della prevenzione e della formazione per lavorare in questo senso. La giunta Fontana non è stata sin qui in grado di essere incisiva e, anzi, ha visto ridurre drasticamente il personale addetto alla sicurezza sul lavoro mentre gli allarmi e le proposte dell’opposizione rimanevano lettera morta. Ora buon lavoro alla commissione, c’è molto bisogno di ottenere dei buoni risultati.”