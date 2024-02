Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Continuano gli incontri del circolo Partito Democratico di Caronno Pertusella aperti alla cittadinanza: oggetto del prossimo evento sarà la sanità pubblica. “Salviamo la sanità pubblica: criticità e proposte per una sanità giusta per tutti e vicina ai cittadini” è il titolo dell’incontro che si terrà nella serata di oggi, giovedì 29 febbraio, alle 21, nella biblioteca civica di via Capo Sile 77.

L’evento prevede diversi interventi da relatori che ricoprono cariche a livello locale o regionale: ad introdurre la serata sarà Maurizio Lattuada, segretario Pd di Caronno Pertusella. Interverranno poi: Jacopo Scandella, consigliere regionale Pd, Giampietro Camatta, segreteria Spi Cgil con delega Salute, Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, Sebastiano Caruso, assessore ai Servizi Sociali di Caronno Pertusella.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

(foto archivio)

