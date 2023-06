Il direttore tecnico Massimiliano Abate lascia l’Fbc Saronno

SARONNO – Il direttore tecnico Massimiliano Abate direttore tecnico tattico del settore giovanile e vice allenatore della prima squadra dell’Fbc Saronno, appena promossa in Eccellenza, lascia l’incarico.

“Dopo una stagione importante dove ho contribuito con la mia esperienza e professionalità alla vittoria del campionato 2007 alla promozione della juniores nei regionali A e come vice allenatore alla promozione in eccellenza della prima squadra, ho deciso di non accettare la proposta del Saronno. La proposta di responsabile del settore giovanile mi ha lusingato ma dopo vari colloqui con il direttore generale non trovandoci concordi sui programmi futuri del Settore giovanile ho deciso di lasciare l’incarico”

E conclude: “Ringrazio la società e il dg per la fiducia e auguro alla società anni gloriosi”.

