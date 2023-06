x x

SOLARO – SARONNO – Scontro tra auto e moto questa mattina, venerdì 2 giugno, in via Varese lungo la Saronno-Monza a poca distanza dal confine con il territorio comunale saronnese.

A ricostruire la dinamica saranno i carabinieri competenti per il territorio chiamati sul posto da alcuni automobilisti di passaggio. Certo è l’impatto tra una vettura che procedeva in direzione di Saronno e una moto. Il conducente della due ruote è stato sbalzato a terra mentre quello dell’auto si è subito fermato per prestargli aiuto. Sono stati chiamati i mezzi di soccorso e la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Prestate per poco meno di 40 minuti le prime cure sul posto al centauro è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate in codice verde rassicurando tutti i presenti sulle due condizioni. Inevitabile qualche coda e rallentamento sull’arteria malgrado il traffico ridotto dalla giornata festiva.

Solo un paio di settimane da a poche centinaia di metri si è verificato un grave incidente tra un furgone e un camion.

