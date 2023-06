x x

BOLLATE – Un big inning da quattro punti consente alla Rheavendors Caronno di battere l’MKF Bollate nella gara 2 del derby lombardo, recupero dell’ottava giornata di campionato

Il duello tanto atteso tra le due migliori strikeout pitcher del campionato, Yilian Tornes (Rheavendors Caronno) e Gabrielle Plain (MKF Bollate), non ha deluso le aspettative: in totale ci sono stati 28 strikeout (15 per la lanciatrice cubana, 13 per l’australiana) e gara 2 del derby lombardo si è risolta nel terzo inning, ripresa nella quale le due difese hanno mostrato delle difficoltà consentendo ai due attacchi di mettere a referto gli unici punti dell’incontro.

Il forcing offensivo del terzo inning di Caronno si apre con il singolo di Melany Sheldon, a cui segue un errore difensivo sul bunt di Caldon e la base intenzionale concessa a Yuruby Alicart. Con le basi cariche Lara Cecchetti conquista una base su ball e sblocca il punteggio, ma la svolta della partita arriva – con due out – sul campanile alzato da Rossini e non trattenuto da Fumagalli: Caronno aggiunge due punti su quell’azione e ne spinge a casa un quarto sul successivo singolo di Giulia Marocchino.

Nell’attacco immediatamente successivo Bollate ha una grande chance riempiendo le basi con zero eliminati, segnando con punto di Elisa Cecchetti su palla non trattenuta dal catcher. Tornes riesce a limitare i danni nell’inning uscendone con tre strikeout e da quel momento riprende il controllo della pedana, portando Caronno al successo finale per 4-1.

Risultati

Mkf Bollate – Rheavendors Caronno 10-4; 1-4

Programma

Venerdì 2 giugno

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Sestese

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Inox Team Saronno

Classifica

Inox Team Saronno (12 vittorie – 2 sconfitte, .857); Forlì (12-4, .750); Mkf Bollate (13-5, .722); Rheavendors Caronno (10-8, .556); Mia Office Blue Girls Pianoro (7-7, .500); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444), Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-9, .438); Metalco Thunders Castelfranco (5-13, .278); Sestese (1-15, .063)

(foto: Yilian Tornes, protagonista della partita con 15 strikeout lanciati. Credit EzR/Nadoc)

02062023