SARONNO – Prima giornata di ritorno del massimo campionato senza scossoni. Anzi, tutto va secondo pronostico e le squadre della parte alta della classifica ottengono il risultato pieno, con quattro sweep.

Vincono Inox Team Saronno, Forlì, MKF Bollate e Rheavendors Caronno; tutte fanno doppietta senza troppe difficoltà e la classifica non si muove. La giornata è caratterizzata ancora anche dalla pioggia, che ritarda l’avvio della sfida di Collecchio, tra Bertazzoni e Inox Team.

(ECCO LA CRONACA DELL’UFFICIO STAMPA FIBS)

Bertazzoni Collecchio – Inox Team Saronno

Con una partenza ad handicap, subendo 5 punti nella prime due riprese, Saronno prende il sopravvento su Collecchio nella prima delle due partite della sfida, solo dopo aver affidato la pedana ad Alice Nicolini (rilievo di Chiara Rusconi). La lanciatrice della nazionale ha messo la museruola alle mazze emiliane e portato a casa la vittoria 8-5. Il vantaggio iniziale della squadra di Stephanie Ray arriva con 4 punti segnati alla prima ripresa e le valide (4) di Caylin Campbell, Alessia Colonna (doppio), Elena Chiesa (doppio) e Chiara Bernardi. Poi il quinto punto nell’attacco successivo con i singoli di Alessandra Mavilla e Alessia Colonna. Al quarto Saronno prende fiducia e comincia a credere nella possibilità di ribaltare il risultato. Lo fa grazie a due fuoricampo da due punti ciascuno, intervallati da un singolo di Rotondo e una base ball di Trzcinski, di Milagros Lozada e Sara Brugnoli. La rimonta si concretizza al sesto, con una valida di Arianna Nicolini e un doppio di Valeria Bettinsoli e, infine, fissa il risultato finale al settimo: singolo da 2 RBI di Noa Armirotto.

Sequenza tremenda quella che mette a segno la Inox Team a inizio seconda partite. Una sequenza che mette subito in cassaforte il risultato. Le ragazze di Steven Manson piazzano subito una valida con Fabrizia Marrone, che corre a casa su doppio di Alessandra Rotondo; poi arriva in base anche Milagros Lozada, su una battuta che la difesa emiliana non riesce a neutralizzare cercando l’out più avanzato e la successiva valida di Noa Armirotto, che spinge a casa Rotondo; infine la valida di Meritxel Blesa Escriche che spinge a casa Armirotto. Sul 3-0 prendono il sopravvento le lanciatrici. Fino al quarto, quando Jensen Main subisce anche il quarto punto al quarto inning concedendo la base a Fabrizia Marrone e un doppio a Milagros Lozada. Al cambio campo Stephanie Trzcinski subisce la prima valida della partita e anche il primo punto, dopo che Collecchio approfitta di un errore della difesa che mette in base Caylin Campbell, che segna su doppio di Elena Chiesa. Il risultato rimane fissato sul 4-1 fino alla fine e Saronno consolida la propria leadership nel torneo, dimostrando di avere solidità anche quando va sotto.

RISULTATI 1^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 3 Giugno

Metalco Thunders Castelfranco – MKF Bollate 0-10 (5° inn); 1-4

Rheavendors Caronno – Sestese 7-0 (5° inn); 7-0 (5° inn)

Macerata – Forlì 0-11 (5° inn); 0-4

Bertazzoni Collecchio – Inox Team Saronno 5-8; 1-4

CLASSIFICA

Inox Team Saronno (16 vittorie – 2 sconfitte, .889); MKF Bollate (15-5, .750); Forlì (14-6, .700); Rheavendors Caronno (12-8, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (8-8, .500); Donati Gomme Old Parma (7-9, .438); Bertazzoni Collecchio (8-12, .400); Taurus Macerata (7-11, .389); Metalco Thunders Castelfranco (5-15, .250); Sestese (2-18, .100)

(foto sito ufficiale Fibs)