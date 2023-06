Greenline Brianza: accordo per la ciclabile fra Ceriano, Limbiate, Cesano e comprensorio

x x

CERIANO LAGHETTO – I Comuni della zona uniscono le forze per la mobilità sostenibile: a Monza nella sede della Provincia il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, nei giorni scorsi ha sottoscrito un accordo con le altre Amministrazione locali della zona per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale fra cittadine e paesi dell’area che si trova al confine con il Saronnese.

Ne parla lo stesso sindaco Crippa: “Un momento importantissimo per la nostra Ceriano Laghetto. Mi riferisco alla firma del protocollo “Greenline brianza ovest” per la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento con i comuni di Cesano Maderno, Varedo, Limbiate Bovisio, Meda e Seveso. Programma sostenuto con fondi Regionali e conforme ai profili progettuali del Pnnr per l’ottenimento di finanziamenti alla missione 4.1 di rafforzamento mobilita ciclistica. Infatti serve mobilità sostenibile per l’ambiente e le generazioni future!”

(foto: il sindaco Roberto Crippa di Ceriano Laghetot alla firma del protocollo)

13062023