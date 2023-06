x x

SARONNO – Anche la saronnese Silvia Fagioli ha partecipato alla competizione International Horse Archery Competition, svolta tra il 9 e l’11 giugno a Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Si tratta della prima competizione internazionale di arceria a cavallo organizzata dalla Ihaa, l’associazione che unisce gli atleti della horse archery.

Gli atleti che hanno gareggiato provenivano da dieci diversi paesi, dall’Ungheria alla Spagna, dalla Polonia alla Turchia, ma non sono mancati i professionisti francesi e italiani; per un totale di trenta atleti in gara.

Buoni risultati per l’atleta saronnese, che si è piazzata quarta nelle classifiche “assoluta senior”, ovvero la sommatoria dei risultati di tre discipline, e terza nella classifica “korean 233 senior”. Silvia Fagioli ha dimostrato anche maestria, piazzandosi quinta nella Skirmish e solo undicesima nella Tower.

