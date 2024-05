Calcio

SARONNO- Pietro Martini dell’Fbc Saronno è stato recentemente ingaggiato per partecipare alla Goa7 League, una delle competizioni di calcio a sette più innovative e seguite in Italia.

La Goa7 League, per chi non la conoscesse, è un torneo molto famoso soprattutto nel pubblico giovanile, che ha riscontrato un grande successo sui social. Essa è nota per la sua formula dinamica e spettacolare, con partite che seguono regole speciali pensate per aumentare l’imprevedibilità e il divertimento. Le squadre sono composte sia da ex calciatori professionisti che da influenti personaggi del web, creando un mix unico di talento ed intrattenimento. Ad esempio, tra le conoscenze del calcio a undici, abbiamo il portiere Marco Amelia oppure Antonio Picci, noto soprattutto per la carriera tra B, C e D.

In quanto a Pietro Martini è stato scelto come Vip, poiché vanta quasi 19mila follower su Instagram e parteciperà alla competizione estiva, con la squadra “La Fucina”, proprio con i due calciatori citati precedentemente.

Il centrocampista classe 2000 dell’Fbc Saronno potrà così mettere in mostra le proprie abilità in un contesto tanto divertente quanto competitivo.

Il torneo sarà trasmesso su Twitch, coincidendo con la pausa del campionato dell’Fbc, quindi partecipare non implica affatto un abbandono della squadra biancoceleste.