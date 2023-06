x x

SARONNO – Il direttore medico Roberta Tagliasacchi non era presente ma i delegati del Comitato “Il Saronnese per l’ospedale per la sanità pubblica” ha consegnato ieri mattina, protocollandola, una lettera aperta sul tema della mancanza di personale e quindi sulla possibile mancanza di copertura dei turni per due reparti cruciali dell’ospedale cittadino l’anestesia e il pronto soccorso.

Il momento non è stato casuale: ieri, 15 giugno, era la data da cui resta un solo medico in anestesia nel presidio (quando ce ne dovrebbero essere almeno 13) e la carenza del personale in pronto soccorso continua ad essere drammatica. “Vogliamo rassicurazioni sul fatto che la soluzione prospettata dal sindaco dopo l’incontro con i dirigenti si sia concretizzata perchè al momento non ci sono evidenze”.

Nella missiva si legge infatti: “Sappiamo che dal 15 giugno o, al massimo, dal primo luglio, resterà in servizio un solo anestesista strutturato, in un quadro di personale certamente insufficiente a garantire le prestazioni richieste dalla legge e dall’accreditamento della struttura. Il sindaco di Saronno ha dichiarato in consiglio comunale, lo scorso 29 maggio, che a seguito di un passaggio verbale la chiusura dell’ospedale sarebbe scongiurata. Il sindaco è responsabile della salute pubblica della comunità, ma non esercita poteri diretti sulla gestione dell’ospedale”

Da queste considerazione le richieste: “Le chiediamo dunque un’iniziativa di trasparenza verso le e gli utenti dell’ospedale saronnese: comunichi ufficialmente e pubblicamente la stessa cosa, a quindici giorni di distanza dalle dichiarazioni del sindaco e a pochi giorni dalle scadenze che preoccupano noi utenti, dimostrando l’effettiva possibilità di copertura del turni di lavoro con il personale necessario a non chiudere, di fatti, l’intera struttura. Solo così potremo effettivamente sperare che, dopo una fase transitoria di ricorso a personale non strutturato, si possano porre le basi per il vero rilancio del nostro ospedale e, con esso, della sanità territoriale.

Il Comitato che ricorda di essere formato e aperto “da cittadini, associazioni, movimenti e anche da persone dei comuni limitrofi con ruoli politici e istituzionali” ricorda come ancora non siano arrivate risposte su questo fronte ne dalle domande presentate in consiglio comunale ne all’ultima missiva protocollata e consegnata a mano in Municipio.

