SARONNO – E’ stato l’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato a rispondere alla domanda di un cittadini sul futuro del locale in viale Santuario che fino al primo dicembre scorso ospitava II Chiostro Artcaffè e il Chiostro Arte Contemporanea.

“E’ uno spazio storico e importante – ha esordito l’esponente della Giunta durante la serata partecipiamo con i cittadini del quartiere Santuario – per questo in questi mesi abbiamo abbiamo aperto un confronto con amministrazioni ed operatori che fanno cultura, ristorazione e tempo libero“.

Da quest’attività è nato un bando che sarà presentato settimana prossima: “Lo terremo aperto 60 giorni in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare. Del resto lo spazio è dal punto di vista strutturale in ottime condizioni e gli investimenti per ripartire sono proprio minimi”.

Ma cosa vuole ottenere l’Amministrazione: “Cerchiamo un soggetto, e con il bando abbiamo fatto in modo che si vada in questa direzione, che garantisca un’apertura diurna ma soprattutto serale in modo da garantire un presidio dell’area. Metteremo a disposizione del locale ampi spazi all’esterno ma l’operatore dovrà garantire 250 giornate di apertura all’anno”.

