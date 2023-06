x x

VENEGONO INFERIORE – Violenze sessuali sul treno Saronno-Varese di Trenord e alla stazione di Venegono Inferiore ai danni due giovani, sono state ora depositate le sentenze di assoluzione degli imputati, un 23enne ed un 28enne. A fare propondere i giudici per l’assoluzione sarebbe stato il completo, mancato riconoscimento di uno degli imputati ed il parziale non riconoscimento dell’altro, che però dai tabulati telefonici non si trovava da quelle parti.

Anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione indicano che non sono stati loro a compiere le aggressioni. I fatti sono quelli del 3 dicembre 2021, che avevano creato grande scalpore: le indagini ora devono ripartire in cerca dei veri colpevoli. La sentenza al tribunale di Varese era giunta lo scoros 7 marzo mentre adesso sono state depositate le motivazioni.

