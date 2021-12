x

VENEGONO INFERIORE / SARONNO – Proposta online, sostenuta da una petizione, quella di creare vagoni “solo donne” come accade all’esterno, anche in ambito locale, per evitare che episodi come quello di alcuni giorni fa sulla Saronno-Varese-Laveno di Trenord possano ripetersi. Una ragazza era stata abusata sessualmente sul treno, ed una aggredita alla stazione di Venegono Inferiore. Ma per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, quello dei vagoni solo donne non è la scelta giusta: “Carrozze solo donne? E’ una idea che non mi piace, sarebbe come l’apartheid. Servono invece più controlli, mettiamo l’Esercito sui treni negli orari e fasce più pericolose!”

Nei giorni scorsi in una intervista trasmessa dal canale televisivo Sky Tg24 il maggiore Fortunato Suriano, comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, ha chiarito come nel giro di poche ore sia stato possibile rintracciare ed assicurare alla giustizia i responsabili dell’aggressione e della violenza sessuale ai danni di una ventenne sul treno Saronno-Varese e di una ulteriore aggressione alla stazione di Venegono Inferiore.

(foto: Attilio Fontana in una stazione di Trenord, a Ceriano Laghetto)

15122021