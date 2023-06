Calcio mercato, Giangaspero nuovo bomber dell’Ardor Lazzate

x x

LAZZATE – Francesco Giangaspero è il primo colpo dell’Ardor Lazzate (Eccellenza) per la stagione 2023-2024. Il suo ingaggio è stato annunciato nelle scorse ore dal club gialloblù.

Bomber di razza, classe ‘93, Francesco ha disputato l’ultima annata calcistica tra le fila del Cast Brescia vincendo da protagonista il girone di C del campionato di Eccellenza. Nel suo passato più di 250 presenze in Serie D e più di 100 goal all’attivo. Cresciuto nel vivaio di Enotria e Monza, ha indossato le maglie anche di Renate, Seregno, Pro Sesto, Pontisola, Ciserano e Leon, solo per citarne alcune.

Ora, Giangaspero è pronto per iniziare l’avventura in gialloblù e calcare il manto sintetico dello stadio “Gianni Brera” di Lazzate.

