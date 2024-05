Calcio

SARONNO / LAZZATE – Ancora niente illuminazione allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, l’importante gara odierna fra Fbc Saronno e Cantù San Paolo dovrà essere disputata dai biancocelesti in “esilio”.

L’incontro è la gara di andata dei playout del campionato regionale under 17: in palio, dunque, la permanenza nella massima categoria lombarda per quanto concerne questa categoria. L’incontro verrà disputato nella serata odierna, alle 20.30, allo stadio “Brera” di via Laratta. Da parte della società saronnese un appello a tutti i tifosi, perchè siano comunque presenti, “ed un ringraziamento all’Ardor Lazzate per averci dato la possibilità di utilizzare il loro impianto”.

(foto archivio: lo stadio Brera di via Laratta a Lazzate, che ospiterà l’incontro di oggi)

