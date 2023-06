x x

SARONNO – Pochi minuti prima delle 4 di domenica mattina un botto sordo, diversi residenti che si svegliano e affacciandosi alle finestre che “guardano” piazzale Borella vedendo due auto distrutte nella parte anteriore.

Così è partita la mobilitazione dei soccorsi per l’incidente avvenuto ieri mattina domenica 18 giugno davanti all’ospedale cittadino. L’impatto è avvenuto tra una Gold e una Matiz in modo frontale. A chiarire la dinamica e le cause saranno i carabinieri della compagnia cittadina intervenuti sul posto.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno aiutato il personale sanitario della Croce Rossa cittadino ad estrarre i due feriti dalle auto. Vedendo le auto si temeva il peggio ma entrambi i conducenti un 24enne e un 35enne se la sono cavata con contusioni ed escoriazioni tanto che già alle 4,16 avevano varcato la soglia del vicino pronto soccorso in codice verde.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione