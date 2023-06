x x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Vandali scatenati al Parco Lura, dopo i rifiuti in quantità abbandonati nell’area pic nic di Saronno, dopo la recinzione distrutta nel tratto di ciclopedonale fra Saronno e Rovello Porro, l’ultima bravata ha riguardato il box del ” book crossing” installato a margine del parco, Serve per scambiarsi liberamente libri e pubblicazioni, chiunque li può prendere (o portare) gratuitamente. Ma qualcuno li ha presi non per leggerli ma lì vicino ha fatto un falò, un libro bruciacchiato è stato trovato anche dentro al box, e per fortuna non ne ha causato il completo incendio.

A scoprire l’accaduto un volontari dell’associazione Ave, che a Rovello Porro ha installato i box. Uno si trova proprio a margine del Parco dei Lura, è quello che è stato preso di mira da parte dei teppisti.

(foto: il box per lo scambio dei libri ed i resti del falò)

