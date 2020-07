Maturità ’20: ventuno 100 e due lodi al G.B. Grassi

SARONNO – Nonostante le varie peripezie di quest’anno che hanno portato le varie scuole ad adottare metodi inediti per riuscire a svolger le lezioni in modo regolare, l’insegnamento e l’apprendimento non si sono mai fermati. Nei mesi di Dad – acronimo di didattica a distanza – durante i quali gli studenti e i docenti hanno dovuto rinunciare all’ambiente scolastico abituale per ritrovarsi davanti allo schermo di un computer, la preparazione alla maturità è rimasta una continua preoccupazione per gli studenti che soltanto alcune settimane prima dell’esame hanno ricevuto le indicazioni sullo svolgimento dell’orale, unica interrogazione prevista per la maturità 2020.

Al Liceo scientifico G.B. Grassi i docenti e gli alunni non sono stati colti impreparati, riuscendo a terminare l’anno scolastico e a svolgere l’esame di stato in presenza con tutte le accortezze del caso. L’impegno e la dedizione allo studio hanno infatti portato a grandi risultati per il liceo, ben ventuno 100 e due lodi, senza tralasciare anche le valutazioni molto alte degli altri studenti.

Vengono qui riportati gli studenti che hanno ricevuto l’esito eccellente:

Classe 5A: Giovanni Berti 100 e lode; Lorenzo Bernareggi 100; Cordaro 100

Classe 5AS: Francesca Maria Vergani 100

Classe 5B: Celeste Elisa Mastri 100; Rebecca Verlingieri 100; Chiara Zanotta 100

Classe 5BS: Andrea Galli 100

Classe 5C: Alessandro Donnarumma 100 e lode; Luca Testa 100; Tommaso Giovanni Volonteri 100;

Classe 5CS: Lorenzo Garbagnati 100

Classe 5D: Lorenzo Butti 100; Viviana Calarco 100; Federico Chiesa 100; Alessandro Clerici 100; Alessandro John Howe 100

Classe 5DS: Alessandro Donardi 100; Carlotta Negro 100;

Classe 5ES: Eleonora Bettini 100; Veronica Bonetti 100; Sara Carugo 100; Alberto Ferrara 100

(foto da archivio della facciata del liceo G.B. Grassi)

05072020