x x

SARONNO – Raid vandalico ai danni dei manifesti affissi da Forza Italia Saronno come omaggio e ringraziamento a Silvio Berlusconi. Martedì mattina i manifesti erano ancora integri ma ieri intorno alle 8 erano già ridotti a brandelli.

Evidentemente il vandalo ha agito nottetempo. Ha strappato i manifesti di via Varese accanendosi contro il volto della foto di Silvio Berlusconi e contro il logo di Forza Italia Saronno. Del resto i manifesti con una foto del presidente/fondatore del partito degli azzurri erano stati realizzati dalla sezione cittadina con lo slogan “Semplicemente grazie” come omaggio all’imprenditore ed ex premier che aveva un legame speciale con la città di Saronno che aveva dato i natali al padre ed era stata luogo di residenza della famiglia per alcuni anni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione