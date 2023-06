Luino, cade un maxi ramo davanti all’oratorio: 8 feriti, due sono gravi

E' successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30 davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna in viale Rimembranze. Una donna e una bimba di 7 anni trasportate con l'elisoccorso in codice rosso: sono in gravi condizioni. Tre persone intrappolate sotto il tronco estratte dai vigili del fuoco