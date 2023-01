x x

LUINO – La scorsa notte alle 0.30 a Luino si è sviluppato in incendio nel complesso della stazione ferroviaria. I vigili del fuoco sono accorsi con diversi automezzi. Dalle prime informazioni interessati dalle fiamme alcuni capannoni dismessi della ex dogana. All’opera si è messa la squadra del distaccamento di Luino con due automezzi: un’autopompa e un autobotte. Sono poi arrivate ulteriori squadre dalla sede di Varese.

L’intervento dei pompieri è terminato questa mattina, con la messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Il rogo ha interessato degli ex magazzini doganali in parte utilizzati da un’associazione. Le fiamme hanno distrutto la copertura dello stabile e dei materiali che si trovavano dentro alla struttura. Quindici i vigili del fuoco impegnati con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e il veicolo con i supporti di protezione alle vie respiratorie “carro aria”. La zona interessata è stata interdetta. Sul posto presente il sindaco della città.

(foto: il capannone ferroviario in fiamme)

06012023