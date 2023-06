x x

SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 10 in via Carso a Saronno: un uomo di 83 anni è stato investito ed è rimasto ferito. Sul posto oltre alla pattuglia della polizia locale saronnese è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, inviata sul posto dal coordinamento per le emergenze sanitarie in Lombardia, Areu, al quale fa riferimento il centralino del 118.

L’anziano saronnese è stato visitato ed è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato di non gravi contusioni; gli agenti della vigilanza urbana hanno provveduto ai rilievi del sinistro, per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

30062023