x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese, dopo l’annuncio del direttore sportivo del settore prima squadra Ettore Menicucci e dell’allenatore della prima squadra Roberto Gatti, entra a pieno regime nella composizione della rosa della squadra che disputerà il campionato di Eccellenza la prossima stagione sportiva 2023-2024.

Il primo colpo di mercato arriva proprio dall’interno ed è la riconferma tra i pali di Mattia Paloschi. Il portiere brianzolo, classe 2002, vestirà la casacca rossoblù per il secondo anno consecutivo. Paloschi arriva dalla scuola Milan dove ha passato molte stagioni nel settore giovanile fino alla Under 19; dopo un’annata tra le fila del Casale, è arrivato alla Caronnese dove ha disputato 8 partite per 720 minuti totali. Durante la scorsa stagione infatti a causa di un infortunio Mattia non ha potuto garantire continuità.

Ora il portierone caronnese è pienamente recuperato e ha tanta voglia di tornare tra i pali: “Sono super orgoglioso di rimanere alla Caronnese. Sono molto legato a questi colori e la prossima stagione deve rappresentare la svolta: ho tanta voglia di fare e di essere un valore aggiunto per la mia squadra. Non deluderò i miei tifosi!”, queste le prime parole di Mattia Paloschi, che inaugura la rosa rossoblù della Caronnese 2023-2024.

30062023