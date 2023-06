x x

LAZZATE – Probabilmente tutto è iniziato con un incidente stradale. Con una vettura che ieri nel tardo pomeriggio è finita contro un palo della luce in via Torino. Il risultato è stato che la lampada era pericolante. Troppo in bilico per attendere un intervento della manutenzione della società che si occupa del servizio. Difficile anche pensare ad una chiusura della strada in quel punto.

Così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che raggiunti fa una squadra con l’autoscala hanno smontato la lampada del lampione. Il dispositivo è stato consegnata ad un responsabile del comune presente sul posto che organizzerà l’intervento di posizionamento della lampada appena possibile. L’intervento è iniziato prima delle 20 ed è proseguito fin quasi le 21.

