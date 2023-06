x x

CISLAGO – Dissuasori per la fauna selvatica, un’area umida e un filare alberato sono tre tasselli della rete di interventi creata con il progetto Sistema Olona nel comune di Cislago, a cura dell’Ate, Ambito ambientale ecosistemico Insubria Olona e Plis Bosco del Rugareto.

Il sistema di dissuasori consiste nel posizionamento di catarifrangenti per dissuadere la fauna selvatica in corrispondenza degli ingressi nord e sud del Parco: questi sistemi sono particolarmente utili sulle strade con minor intensità di traffico mentre l’installazione di recinzioni rafforzerebbe l’effetto barriera per gli animali ai bordi della strada. Secondo i dati riportati dalla Polizia Locale di Cislago gli incidenti stradali sono tutti riferiti alla presenza di cervi e cinghliali: sono stati quindi posizionati dissuasori ottici all’altezza specifica per queste due specie. I dissuasori sono stati fissati al guard-rail e, riflettendo la luce dei fari dei veicoli che viene deviata verso l’esterno della carreggiata, generano flash di luce che dissuadono gli animali dall’attraversamento stradale.

(foto: un incidente stradale causato dall’attraversamento dei cervi nella zona)

