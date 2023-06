x x

MALPENSA – Oggi alle 11.30 al raccordo A8-Ss 336 in direzione di Milano-Malpensa per cause in corso di accertamento il conducente di un veicolo pesante trasportante una cisterna si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e dalla sede di Varese con un autogru.

Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il l’autista. Attualmente il raccordo tra la A8 e la SS 336 direzione Malpensa e tra la 336 da Malpensa direzione Varese è chiuso al traffico. La cisterna trasporta sostanze chimiche non pericolose e allo stato attuale non si registrano svernamenti. Sono in corso le operazioni di recupero che saranno effettuate da un’azienda privata.

(foto: la scena del sinistro)

30062023