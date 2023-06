ORIGGIO – All’Airoldi Origgio, sabato 8 e sabato 15 luglio dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12, ci saranno gli open day per quanto riguarda il calcio femminile.

Dal primo luglio la Polisportiva Airoldi settore calcistico avrà una grossa novità, entrerà a far parte del mondo “Parma Academy”, questa importante affiliazione riguarderà sia le squadre femminili che quelle maschili; all’open day di sabato 8 saranno presenti anche i tecnici della Parma Academy.

La scansione degli open day prevedrà sabato 8 luglio dalle 9.30 alle 10.30 under 10 e under 10, mentre dalle 10.30 alle 12 under 15 e under 17. Sabato 15 invece, dalle 9.30 alle 10.30 under 10 e under 12 e dalle 10.30 alle 12 under 15 e under 17.

La sede presso cui si svolgeranno gli open day è al centro sportivo comunale di via Vivaldi 1.

(Foto d'archivio)

Per maggiori informazioni: Carlo 3358234739 e Andrea 3475147887.

