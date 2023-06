x x

SARONNO – Sabato 1 luglio dalle 20:30 alle 23:00 nella cornice della “Notte Bianca 2023”, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) della Diocesi di Milano propone un’esperienza di nuova evangelizzazione intitolata “Fuoco nella notte” come il roveto del libro dell’Esodo che ardeva ma non si consumava.

Dopo aver pregato e ricevuto il mandato missionario da parte dei Padri Concezionisti, famiglie e coppie di persone andranno incontro a chi passeggerà nei pressi del Santuario “per proporre di entrare in Chiesa per un saluto a Gesù“. Poi chi vorrà potrà scrivere una breve preghiera e deporla ai piedi dell’Eucarestia per ricevere in risposta un versetto della Bibbia e accendere una candelina a testimonianza della propria fede. Per chi lo desidera il giovane padre Gianluca Ferrari CFIC, rettore del Santuario, sarà disponibile per le confessioni.

Un’esperienza nuova per la città di Saronno e che vuole attirare i giovani e le famiglie al Santissimo Sacramento per rilanciare l’adorazione eucaristica perpetua che si trova a due passi dal centro della città e che si svolge ogni giorno dalle 8:30 alle 22.

La proposta parte dalla Comunità della Rete Mondiale di Preghiera del Papa che si riunisce ogni sabato alle 16 in Santuario e che diffonde l’intenzione mensile di preghiera del Papa che nel mese di luglio tratta proprio il tema eucaristico: preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell’Eucarestia, che trasforma in profondità le relazioni umane e apre all’incontro con Dio e con i fratelli.

Sabato 26 giugno durante una celebrazione eucaristica presieduta da don Emilio Giavini, Direttore RMPP Zona IV, presso la cripta 18 aderenti ai gruppi e comunità hanno fatto l’alleanza personale al Sacro Cuore di Gesù chiamata anche “consacrazione” ricevendo lo scapolare o scudo del Sacro Cuore da utilizzare nelle processioni e negli incontri ufficiali.

L’Arcivescovo di Milano Mons Mario Delpini nella sua lettera pastorale Kirye Alleluia Amen ha chiesto che sia rivalutata in Diocesi questa realtà ecclesiale che ha quasi 180 anni di vita e che si chiamava Apostolato della Preghiera. Per maggiori informazioni [email protected]

www.retepreghierapapa.it

