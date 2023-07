x x

CARONNO PERTUSELLA – Notte bianca, oggi ce ne sono addirittura tre. Festa grande, infatti, nel Saronnese con gli appuntamenti a Caronno Pertusella, Cislago e Solaro.

Qui Caronno Pertusella

Sabato 8 luglio la notte a Caronno Pertusella si tinge di bianco con eventi che coinvolgeranno tutta la cittadinanza; la manifestazione, dal titolo “La Mezzanotte” è organizzata dal comune di Caronno Pertusella, in collaborazione con il distretto del Commercio Antiche Brughiere, l’aggregazione di esercenti dei comuni di Caronno Pertusella.

A partire dalle 17, via Adua, via Dante e corso della Vittoria si colmeranno di gazebo dedicati alla cucina e alle tradizioni, ma anche di animazione per bambini, musica. Grande classico della notte bianca, non possono mancare i negozi aperti per lo shopping sotto le stelle.

Qui Cislago

La notte bianca arriva anche a Cislago con musica, street food e intrattenimento, in collaborazione con il comune di Cislago e il distretto del commercio Antiche Brughiere. L’appuntamento è fissato per sabato 8 luglio, a partire dalle 18 e fino alle 2 di domenica mattina.

Qui Solaro

Le attrazioni si possono suddividere in quattro macro aree: cultura, spazio bambini, street food e stand. L’intero programma è a disposizione per la consultazione sulla mappa interattiva pubblicata a questo link.

Due i concerti in pieno centro cittadino, davanti a Villa Borromeo: alle 20.30 inizia l’esibizione degli Increased Decay e poi alle 22.30 lo spettacolo 80 voglia di 90&2000. Tra le altre attrazioni culturali, l’apertura straordinaria dell’oratorio Santi Ambrogio e Caterina con i volontari dell’omonima associazione e la mostra La città che cresce dell’artista solarese Tiberio Rilli nei locali di Regina Elena.

L’area bimbi con i giochi giganti dell’associazione Il Tarlo, i gonfiabili e la pista di mini quad sarà posizionata nella zona di piazza Libertà e via Borromeo.

(foto: il making della Notte bianca a Caronno Pertusella)

