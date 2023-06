Panorama cronaca: incidente a Solaro, intossicazioni etiliche a Solaro e Cesate, due interventi in ditta a Origgio

x x

SOLARO / ORIGGIO – A Solaro oggi alle 17 scontro auto-moto in via Mazzini, una donna di 40 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

In precedenza alle 13, sempre a Solaro, in corso Europa intervento dell’ambulanza dlela Croce azzurra per una donna che stava male: di 45 anni, le è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni non preoccupanti. Caso di intossicazione etilica anche a Cesate, intervento oggi dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorrere una donna di 45 anni.

Due interventi delle ambulanze anche nella zona industriale di Origgio, stamane alle 10.40 in una ditta di via Milani per soccorrere un 32enne dopo una caduta accidentale, è stato portato all’ospedale di Saronno e non è grave; ed alle 14.20 in un’azienda di via Del lavoro, per un infortunio, è stata soccorsa una donna di 44 anni, trasportata all’ospedale di Saronno.

