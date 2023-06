x x

SARONNO – Una Topolino al campo da softball: lo storico veicolo amaranto ha sfilato, a sorpresa, verso il campo da softball per una sorpresa alle ragazze della Inox Team Saronno (serie A1) nel pomeriggio dello scorso sabato 24 giugno.

L’automobile, una Fiat 500 del 1947, detta “Topolino” per la sua caratteristica forma, è non è di certo passata inosservata: è stata oggetto di tante foto e selfie da parte dei tifosi, quanto dalle atlete saronnesi che si sono fatte ritrarre accanto al veicolo con i sorrisi sulle labbra o con lo sguardo attento verso il campo da softball. Lo stesso modello è stato già protagonista, poche settimane fa, in piazza libertà, dove sono state occasione di curiosità per appassionati e non, ma anche di un’iniziativa benefica a favore della Croce rossa. Con un contributo monetario poi devoluto alla Cri, infatti, è stato possibile per i cittadini salire sulle auto e guidare il pilota tra le strade di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30062023