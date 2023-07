x x

SARONNO – Ieri mattina banchetto del Pd di Saronno nella centralissima piazza Libertà, per sensibilizzare ai temi del rilancio dell’ospedale, e per fare conoscere anche in ambito locale l’iniziativa regionale del Partito democratico, ovvero la campagna contro le liste d’attesa troppo lunghe e per la sanità pubblica in Lombardia.

“Ci sono stati impegni precisi di Regione Lombardia per l’ospedale di Saronno ed i primi risultati si stanno vedendo – ha ricordato al gazebo Mauro Rotondi, consigliere comunale Pd – Il nostro impegno per l’ospedale resta immutato e centrale nella nostra azione”. Mentre riguardo alle liste di attesa, anche in ambito locale vorremmo portare quel servizio di aiuto e supporto per i cittadini che si devono prenotare, sull’esempio di quel che sta già avvenendo a Varese col supporto dei sindacati.

Le novità in piazza Borella

Come ricordato nel volantino che i volontari ed attivisti del Pd hanno distribuito ai passanti, “sono arrivati nuovi medici per il pronto soccorso, mentre in Anestesia e rianimazione è in definizione un contratto con una cooperativa di medici per la copertura di 75 turni al mese e da luglio è programmata la contrattualizzazione del primario. Inoltre, nella traumatologia da settembre arriverà il nuovo primario; in Urologia è in fase di definizione il bando per quanto riguarda il nuovo primario, in Cardiologia sono entrati in servizio un nuovo specialista cardiologo ed un nuovo chirurgo, ed alla Casa di Comunità sono in attivazione i servizi a favore dei cronici fragili”.

Pd e Comitato ospedale

Fra Pd Saronno e Comitato pro ospedale ultimamente non sono mancate le posizioni diverse, su come approcciare il problema del rilancio del nosocomio saronnese. Ma come fa notare il segretario cittadino del Pd, Rino Cataneo, “l’obiettivo da raggiungere è esattamente lo stesso. su quello che deve essere il punto d’arrivo non c’è nessuna divisione!”

(foto: il consigliere comunale Mauro Rotondi al gazebo del Pd)

02072023