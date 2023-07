x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della scuola Leonardo da Vinci.

Si è conclusa la scorsa settimana tra l’entusiasmo generale di tutte le parti coinvolte la seconda parte del progetto di scambio culturale tra la Scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Saronno e la Anglo European School di Ingatestone, Inghilterra.

Tale iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità e professionalità delle docenti Onorina Galli e Simonetta Ventura sostenute dalla Dirigente Scolastica Sabrina Gallello.

I partner inglesi degli alunni che avevano precedentemente soggiornato a Londra sono stati accolti dalle rispettive famiglie italiane che hanno potuto far vivere loro numerose e ricche esperienze legate alle abitudini e alla cultura italiana.

I ragazzi si sono integrati benissimo riuscendo spesso ad organizzarsi anche in maniera autonoma in tutte le attività proposte quali uscite di gruppo, partite sportive, serate musicali e l’atteso ballo di fine anno in abito elegante!

Guidati dalle loro insegnanti hanno potuto visitare meravigliosi luoghi del nostro territorio quali il Santuario di Saronno, Como e Villa Olmo con giro del lago in battello, le Isole Borromeo e il centro di Milano con salita sul Duomo.

Le insegnanti inglesi hanno elogiato lo spirito di accoglienza e la perfetta organizzazione messa in campo che ha permesso di vivere un soggiorno italiano che ricorderanno per sempre.

A detta dei ragazzi e dei loro genitori, è stata un’esperienza altamente significativa; se è vero che questo scambio culturale ha permesso loro di rafforzare le proprie competenze linguistiche, il soggiorno presso le famiglie ospitanti ha insegnato loro qualcosa di molto importante per il futuro potenziando quelle che nella scuola vengono indicate come life skills, ovvero quelle competenze e capacità individuali, sociali e relazionali che li aiuteranno ad affrontare efficacemente le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana.

In conclusione, sarebbe bello che il progetto di scambio culturale possa rientrare stabilmente nei progetti scolastici per poter sviluppare negli studenti il rispetto per la propria e altrui cultura celebrando la ricca diversità di linguaggi, valori e tradizioni nella costruzione di una società migliore e più pacifica attraverso l’interculturalità.

