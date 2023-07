x x

LOMAZZO – “Proseguono a pieno regime i controlli serali condotti dalla polizia Locale ai fini di prevenzione e di sicurezza stradale”. Lo fanno presente dall’Amministrazione civica di Lomazzo.

“Diversi punti di controllo sono stati allestiti lungo le strade provinciali e tra queste in particolare lungo la Sp30, nel tratto di via Monte Generoso, nell’ultima serata di pattugliamenti sono state elevate 6 contravvenzioni per manovre azzardate, velocità eccessive e comportamenti pericolosi alla guida” precisano dall’ente locale.

Nei giorni scorso nella rete era finito anche un giovane automobilista che sfrecciava nel centro ad una velocità particolarmente elevata e per questo gli era stata ritirata la patente di guida.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: controlli notturni da parte delle polizia loxale di Lomazzo)

03072023